انجز ما لم يستطعه غيره| تأييد حزبي للرئيس السيسي ومطالب بالترشح في انتخابات الرئاسة استكمالا لمسيرة الانجازات وبناء الجمهورية الجديدة

حزب الاتحاد يدعو للاحتشاد بالميادين غدا لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات

لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.. "الحرية المصرى" يدعو السيسى لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

أمين تنظيم حماة الوطن: إنجازات الرئيس تدعونا لانتخابه لولاية جديدة لاستكمال الطريق

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين يعلن دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

الإصلاح والنهضة يحشد قواعده للنزول إلى الميادين لدعوة السيسي للترشح

المصريين الاحرار يدعو الجميع للاحتشاد بميادين مصر لتفويض السيسى لاستكمال مسيرة العطاء

“ استكمالا لمسيرة التنمية والانجازات” .. هذه الكلمات تصف حالة تأييد شعبي وحزبي للرئيس السيسي تطالبه بضرورة الترشح في الانتخابات الرئاسية، في ظل الإجماع الكبير الذي حصل عليه الرئيس بأهمية استمراريته في إدارة مهام الدولة خاصة بعد الانجازات المتعددة التي تم تحقيقها في مختلف القطاعات في زمن قياسي ومسار تنموي متوازى.

في البداية، دعا رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في انتخابات الرئاسة 2023/2024.

ودعا حزب الاتحاد، أعضاءه وجموع الشعب المصري للاحتشاد غدا الإثنين، الساعة الخامسة عصرا، بكافة الميادين، لدعوة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2023/2024.

طفرة تنموية غير مسبوقة

وتأتي دعوة الحزب للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية؛ استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي، وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعة وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.

كما تأتي الدعوة انطلاقًا من المشروعات والمبادرات العملاقة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 بكافة محاورها، على رأسها التعليم والصحة والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

وأكد الحزب أنه للحفاظ على إنجازات عشر سنوات تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقا من مسؤولية الحزب الوطنية، فقد جاءت دعوة الرئيس السيسي في الترشح لانتخابات الرئاسة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

كما دعا أيضا حزب الحرية المصرى، الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأت منذ عام 2014.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى فى بيان للحزب إن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة الانجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية، ولمواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ويمتلك الرؤية الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة، بدليل المشروعات القومية التنموية الكبرى التى تم تنفيذها على كل شبر من أرض مصر، لم يسبق لها أن تتحقق على مدار عصور سابقة.

مسار متوازى للتنمية والاستقرار

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اختارت العمل فى مسارات متوازية ومتزامنة لعودة الأمن والاستقرار، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، فضلا عن تنفيذ حزمة كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار د. ممدوح محمد محمود إلى أن حزب الحرية المصرى يدعم ترشح الرئيس السيسى لاستكمال ما بدأه فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين المستوى المعيشى للأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح أن حزب الحرية أطلق حملة " مسيرة ومسار" لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بجهود يبذلها أعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية لدعم استكمال التنمية والاستقرار، مؤكدا أن من الواجب الاصطفاف خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع : “أن قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات”.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن اتسم بالمكاشفة والمصارحة مع شعبه، كعادته منذ توليه قيادة البلاد، مؤكدًا أن الدولة المصرية استطاعت بفضل قيادته الحكيمة مواجهة التحديات الجسيمة التي ألمت بها خلال عشر سنوات على إثر أزمات عالمية كان لها أثرها على الأوضاع الداخلية.

عرض الانجازات بالأرقام ردا علي الشائعات

وأوضح العطيفي أن الإنجازات التي حدثت بالدولة المصرية عرضت بالأرقام للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستخدم الأزمات العالمية لمهاجمة الدولة المصرية.

وجدد العطيفي دعوته للمواطنين بالمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتصويت بالانتخابات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، مختتما حديثه بالقول: إن تصريحات الرئيس وشفافيته تدعو لانتخابه لولاية جديدة.

فيما أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين دعم الحزب ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، ووقوف الحزب بكل قياداته وأمانته المركزية والنوعية والمحافظات خلفه دعماً لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها منذ عشر سنوات.

مواجهة الإرهاب الأسود للجماعة الإرهابية

وقال درويش في بيان رسمي صادر عن الحزب اليوم، إن الرئيس السيسي استطاع مواجهة كل التحديات وكان أهمها مواجهة الإرهاب الأسود للجماعة الإرهابية، وكان يعد أحد العراقيل التي تعوق مسيرة الإصلاح، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية وفي نفس الوقت حمل على عاتقه خطة تنمية شاملة مستدامة كان لها الأثر البالغ في إنقاذ مصر من السقوط والانهيار خاصة تلك الظروف التي نشأت نتيجة أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وقد بدأ ذلك واضحاً أنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا ولولا هذه الظروف ما ظهرت الآثار السلبية.

أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن صفات القيادة الحكيمة والشجاعة في هذا الرجل الذي أصدر العديد من القرارات التي كادت تعصف بالوطن من كل جانب وأخصها زيادة المعاشات والبدء في حياة كريمة ومئة مليون صحة، فضلاً لقراراته بإنشاء المدن الجديدة في كل المحافظات.

وفي سياق متصل، ناشد حزب الغد اليوم برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الترشح لفترة رئاسة ثانية حفاظا على مؤسسات الدولة الوطنية وانقاذا للوطن وللمصريين وصونا لكل ماتم من انجازات ضخمة خلال الاعوام القليلة الماضية واستكمالا للمرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيه 2013 ، والتصدى لمخاطر انتكاسها.

انجازات كبري للرئيس في وقت قياسي

وأكد "موسى" فى بيان صحفى له أن مصر الدولة والوطن تمر بمفترق طرق خطيرة والغزاة يتربصون ويقفون على الأبواب ويحيكون المؤامرات ويكثفون من الدعاية المسمومة والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية لايكف وعلى مدار الساعة عن الكذب والافتراء والتشويه محاولا استخدام الظروف الاقتصادية الصعبة لاختطاف البلاد من جديد ، حيث يجد فى الانتخابات الرئاسية الحالية فرصة ذهبية لتحقيق كل احلامه والعودة مرة اخرى بالبلاد إلى حكم ميليشيات الإرهاب.

وأضاف رئيس حزب الغد، أن الرئيس ضحى بالكثير والكثير ونحن نقدر حجم تضحياته وحجم وطنيته وقدرته الكبيرة على الاحتمال، قائلا :" لقد ضحى الرئيس ونزل على الارادة الشعبية فى عامي 2013 و2014 وقاد معركة الارهاب ومعركة الفساد ومعركة التنمية ونجح فى انجاز مالم يستطع غيره وفى مدة قصيرة للغاية".

واختتم بيانه قائلا :"اليوم نأمل منه بل ننتظر منه أن يضحى ايضا وان يتقدم للترشح وأن يستكمل مشواره مع أمته حتى تتجاوز تلك الظروف الصعبة التى تهدد بقاء الوطن ووجوده".

وقد أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن توجيهه لكافة قواعده وكوادره للنزول إلى الميادين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ودعا الحزب فى بيان صحفى له كافة كوادره وقواعده في كافة المحافظات للنزول إلى الميادين المختلفة دعوة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح.

زعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة

وأكد الحزب على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وعلى أهمية إعادة انتخابه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها سيادته كزعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة ويضع دعائم وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وشدد الحزب على ما أكد عليه في بياناته السابقة من أنه يضع جميع مقرات الحزب في كافة المحافظات تحت تصرف حملة دعم السيد الرئيس وأنه قد وجه قواعده في كافة المحافظات في وقت سابق لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ومنسق الحملة الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤-٢٠٣٠ ، للاحتشاد بكافة ميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة و تفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ علي الوطن.

الشعب خرج بالملايين حفاظاً علي الهوية الوطنية

وقال الحزب في بيان له، إن الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظاً علي الهوية الوطنية وضمان سلام واستقرار الدولة المصرية فى ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء ولن يسمح لكائن ما كان المساس ببلاده أو محاولة أحد الانقضاض على الثورة الشعبية.



وأضاف حزب المصريين الأحرار ، أن مصر تحتفل بذكري اليوبيل الذهبي لانتصارها العظيم في أكتوبر المجيد، ويتزامن معه فصل جديد من حكاية وطن، بقيادة رشيدة للرئيس الأمين الذى وضع نفسه صوب النيران وواجه الإرهاب دون هوادة، ولم يعبأ بانياب الذئاب ولا أبواق الخسة والتخوين وظل يرد بالعمل والعطاء دون كلل وحان الوقت علي الشعب الاصيل رد الجميل.

وأكد حزب المصريين الأحرار وباعتباره مؤسس للحملة الحزبية الشعبية لاعتبار السيسي مرشحه الرئاسي، أن ما شهده مؤتمر حكاية وطن من شواهد بالارقام والصورة والدليل لا يقبل التأويل ويعكس قدر الجهود والمعاناة التي قدمها الرئيس عبر ٩ سنوات ولا يستطيع أن ينكرها الا جاحد أو عدو مبين.

وشدد بيان المصريين الأحرار مؤسس الحملة الحزبية الشعبية، على أن الشعب الاصيل تحمل سنوات عجاف جنبا إلي جنب مع القيادة السياسية حتي يستطيعوا تحقيق رؤية عظيمة هادفة لبناء جمهورية ذات ركائز راسخة، ولن يتهاون في استمرار مسيرة حتي حصد ثمار التعب.

ووجه البيان باسم حزب المصريين الأحرار وحملته الشعبية الحزبية رسالة إلي كل أبواق الافك وأصحاب الأجندات المدفوعة إياكم ومحاولات الشائعات المغرضة لأنها لعب بالنار مع شعب عظيم يفطن ويعرف ألاعيب المرتزقة والأعداء ولن يسمح لأحد اجهاض ثورة أصدرت قرارها .