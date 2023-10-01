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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا: مأجزة من السوشيال ميديا وبحضر لفيلم "أنا وابن خالتي"

هنادي مهنا
هنادي مهنا

قالت الفنانة هنادي مهنا إنها حصلت على إجازة من السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وهو أمر مريح بالنسبة لها. 

 

وأشارت هنادي مهنا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أنها شخصية بسيطة وتفضل البقاء بعيدا عن السوشيال ميديام موضحة:" دي حاجة مريحة جدا". 

 

 

وأوضحت هنادي مهنا أنها سعيدة باختيارها سفيرة لجوائز مصر للأزياء، مشيرة إلى أنها مهتمة بهذا المجال، وتفضل دائما الملابس السيمبل والبسيطة في اختياراتها. 

 

وكشفت هنادي مهنا عن مشاركتها خلال الفترة المقبلة في الفيلم الاجتماعي الكوميدي "أنا وابن خالتي"، برفقة سيد رجب وبيومي فؤاد، مشيرة إلى أنها قدمت عدد من الأعمال الكوميدية مؤخرا لكنها لا تمانع في المشاركة بأدوار مختلفة. 

 

هنادي مهنا التي ولدت عام 1997، تزوجت من الفنان أحمد خالد صالح، وتتمتع بموهبة غنائية إلى جانب التمثيل، وتعبر عنها بأعمال قليلة من وقت لآخر. 

 

نقل مسلسلي خيانة عهد وخيط حرير هنادي مهنا من فنانة صاعدة إلى موهبة قوية يستطيع المخرجين الاعتماد عليها في تقديم آداء قوي،  لتستمر في تحقيق نجاحات متتالية من أعمال مثل إلا أنا والفتوة ومكتوب عليا.

 

تتميز هنادي مهنا بأسلوبها الراقي في اختيار ملابسها، خاصة بعدما فقدت الكثير من وزنها مؤخرا، وظهرت بشكل مختلف منذ مسلسل مكتوب عليا وفي كشف مستعجل رمضان الماضي.

 

واختيرت هنادي مهنا مؤخرا سفيرة لعدد من الماركات العالمية، وتقوم بجولات في دول أوروبية للترويخ لهذه المنتجات، على نهج العديد من نجمات الوطن العربي مؤخرا. 

 

هنادي مهنا الفنانة هنادي مهنا السوشيال ميديا بيومي فؤاد احمد خالد صالح

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