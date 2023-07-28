نجمة في سن صغيرة .. أبرز إطلالات هنادي مهنا بعيد ميلادها| صور

تحتفل اليوم الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها، وبشكل مفاجيء تبلغ من العمر اليوم 25 عاما فقط، بعدما أصبحت نجمة صاعدة بقوة خلال السنوات الماضية، وبطلة للعديد من الأعمال.

هنادي مهنا التي بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل زلزال عام 2019، وكان عمرها أنذاك حوالي عشرين عاما، تألقت بشكل سريع، وهو نفس العام الذي شاركت فيه في مسلسلي حكايتي وبركة.

نقل مسلسلي خيانة عهد وخيط حرير هنادي مهنا من فنانة صاعدة إلى موهبة قوية يستطيع المخرجين الاعتماد عليها في تقديم آداء قوي، لتستمر في تحقيق نجاحات متتالية من أعمال مثل إلا أنا والفتوة ومكتوب عليا.

هنادي مهنا التي ولدت عام 1997، تزوجت من الفنان أحمد خالد صالح، وتتمتع بموهبة غنائية إلى جانب التمثيل، وتعبر عنها بأعمال قليلة من وقت لآخر.

تتميز هنادي مهنا بأسلوبها الراقي في اختيار ملابسها، خاصة بعدما فقدت الكثير من وزنها مؤخرا، وظهرت بشكل مختلف منذ مسلسل مكتوب عليا وفي كشف مستعجل رمضان الماضي.

واختيرت هنادي مهنا مؤخرا سفيرة لعدد من الماركات العالمية، وتقوم بجولات في دول أوروبية للترويخ لهذه المنتجات، على نهج العديد من نجمات الوطن العربي مؤخرا.