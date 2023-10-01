لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

أعلن النادي الأهلي، التعاقد مع سيف عابد لاعب الزمالك ومنتخب مصر لمدة 4 مواسم؛ لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة في الموسم الجديد.

ويلعب سيف في المركز 2، ويشارك حاليًا مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان سيف عابد ضمن قائمة منتخب مصر النهائية في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بصالة ستاد القاهرة الدولي، والتي توج بها الفراعنة على حساب الجزائر بالفوز بنتيجة 3-1.

كما قاد فريقه السابق الزمالك الموسم الماضي، لحصد ثنائية الدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.

في سياق آخر، حقق المنتخب الوطني فوزًا تاريخيًا اليوم على اليابان بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بتصفيات الأولمبياد مع، تركيا وتونس وسلوفينيا واليابان وصربيا وفنلندا وأمريكا، ويصعد متصدر ووصيف كل المجموعة إلى الدورة الأولمبية.