5 سيارات صينية زيرو بسعر يبدأ من 420 ألف جنيه | صور

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات الصينية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، نسبة إلى كل علامة تجارية وفئة، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية بين فئة الـ SUV والكروس أوفر، وأيضا فئة السيدان صاحبة الشعبية الكبيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية زيرو في السوق المصري

بي واي دي F3

1 - بي واي دي F3

تعتمد بي واي دي F3 2023 على محرك رباعي الأسطوانات 1500 CC، وقوة اجمالية قدرها 108 حصان، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى ناقل حركة مانيوال للفئة الأولى من 5 سرعات، والتي تقدم بسعر يبلغ 420 ألف جنيه، بينما يصل السعر الرسمي للفئة الثانية أوتوماتيك نحو 480 الف جنيه.

دونج فنج إيولوس ايه 30

2 - دونج فنج إيولوس ايه 30

تقدم السيارة دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 في السوق المحلي بسعر 875 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة 150 حصان، و230 نيوتن متر، مع ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تصل إلى 190كم/ساعة، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 10 ثواني.

شيري اريزو 5

3 - شيري أريزو 5

يبدأ سعر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، من 485 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال، ويتراوح سعر الفئتين الثانية والثالثة أتوماتيك بين 530 ألفا و555 ألف، وتستطيع السيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، حيث تضم محرك رباعي الأسطوانات بقوة 114 حصان، وسعة 1500 CC، مع 141 نيوتن متر من عزم الدوران.

بيستون B70

4 - بيستون B70

تقدم الفئة الأولى من بيستون B70 2023 بسعر مليون و25 ألف جنيه، ومليون و135 ألف جنيه للفئة للثانية، وتأتي السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية الأداء مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى مليون و199 ألف جنيه، ومليون و295 ألف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

جاك J7

5 - جاك J7

تتسارع السيارة جاك J7 من 0 لـ 100 في 10.5 ثانية، وتضم محرك بقوة اجمالية قدرها 147 حصان، و210نيوتن متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي تيربو، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 849.900 جنيه إلى 889.900 جنيه.