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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوباما يهنئ كارتر بعيد ميلاده الـ 99

باراك وكارتر
باراك وكارتر

هنأ الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة، باراك اوباما، اليوم الأحد عبر حسابه على موقع X "تويتر سابقا" سلفه الأسبق الرئيس التاسع والثلاثين جيمي كارتر بعيد ميلاده التاسع والتسعين .   

وكتب أوباما في تدوينة عبر الموقع X، قائلا “عيد ميلاد سعيد 99 للرئيس كارتر! لقد ألهمت الكثير من الأشخاص حول العالم بقيادتك وشخصيتك والتزامك بالخدمة” 

وأضاف اوباما “أتمنى لك أنا وميشيل عيد ميلاد رائع ونرسل أطيب تمنياتنا لك ولروزالين”

وكشف سابقا جوش كارتر الوضع الصحي لجده الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، وزوجته روزالين كارتر، قائلًا "من الواضح أننا في الفصل الأخير".

وذكر جوش كارتر في تصريحات لمجلة “بيبول”: "رغم أنه يبلغ من العمر 99 عاما تقريبا، فإنه يعلم كمّ التمنيات الطيبة التي يتلقاها ويشعر بحب الناس له".

وأوضح أن جيمي وروزالين أصبحا غير نشيطين كما كانا في السابق، لكنهما ما زالا حاضرين ومدركين لما يجري من حولهما.

وبشأن حالة جدته المصابة بالخرف، قال جوش، إنها “على دراية بتشخيص حالتها، ولا تزال تعرف من نحن، وأننا عائلتها، وهذا هو الجزء الأهم، كما أن جدتي لا تزال قادرة على تكوين ذكريات جديدة”.

وأضاف أنه على الرغم من أنه "من الصعب على جيمي كارتر أن يرى زوجته تفقد بعضا من ذكرياتها، فإنهما لا يزالان يمسكان بأيدي بعضهما البعض، هذا أمر مدهش".

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