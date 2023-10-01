أحمد موسى: غدا الشعب هيقول كلمته لدعم الرئيس السيسي

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري سيقدم كلمته غدًا الاثنين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ستكون هناك كلمة مهمة من قبل النقابات والأحزاب والشعب المصري موجهة للرئيس.

وأوضح موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن هذه الكلمة تأتي للتعبير عن دعم الشعب المصري وتقديره للرئيس السيسي بسبب الجهود التي يقوم بها من أجل تطوير البلاد.

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي يعلم تمامًا أن الشعب المصري يقدره ويثق به بشكل كبير، وأنه لا يحتاج إلى دعاية أو إشادة، لأن الإنجازات والأعمال الواضحة التي قام بها تكفي لتبرير دعم الشعب.

وأكد أن هناك محاولات متعمدة لتشويه صورة ما تنجزه الدولة من مشروعات قومية في مختلف المجالات، وأن بعض الأفراد يهاجمون هذه الإنجازات دون أساس واضح، ولكن الشعب المصري يعي ما تقوم به الحكومة من أعمال هامة في خدمة المواطنين وتنمية البلاد.