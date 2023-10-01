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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدون ضامن ويصل لـ 2 مليون جنيه .. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي

البنك الأهلي
البنك الأهلي

يشهد السوق المصري منافسة شديدة بين البنوك العاملة به، لتقديم انواع مختلفة من القروض الشخصية، بتسهيلات تتلائم مع متطلبات العملاء، و الراغبين في الحصول على تمويل شخصي، حيث تعتبر قروض البنوك من أكثر المنتجات المصرفية شعبية و اقبلا من المواطنين.

قروض شخصية من البنك الأهلي

ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي لأصحاب المهن و الأعمال الحرة، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

يطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، الذي يصل إلى 2 مليون جنيها، بدون ضامن وفقا لعدة شروط نسردها في السطور التالية...

 

قرض أصحاب الأعمال الحرة من البنك الأهلي


-مبلغ القرض: يصل الى 1,500,000 جنيه مصري ، بحد أقصى 2,000,000جنيه مصري للأطباء.

-مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.

-تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا.

-بدون ضامن.


شروط قرض أصحاب الاعمال الحرة

 

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...

-حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.

-الا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

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المستندات المطلوبة لـ قرض البنك الأهلي


-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

-ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

-صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

-صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

-مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

-عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).

-كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.


رسوم قرض أصحاب المهن الحرة

-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جم.

-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.

-غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

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