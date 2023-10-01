بدون ضامن ويصل لـ 2 مليون جنيه .. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي

يشهد السوق المصري منافسة شديدة بين البنوك العاملة به، لتقديم انواع مختلفة من القروض الشخصية، بتسهيلات تتلائم مع متطلبات العملاء، و الراغبين في الحصول على تمويل شخصي، حيث تعتبر قروض البنوك من أكثر المنتجات المصرفية شعبية و اقبلا من المواطنين.
قروض شخصية من البنك الأهلي
ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي لأصحاب المهن و الأعمال الحرة، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.
يطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، الذي يصل إلى 2 مليون جنيها، بدون ضامن وفقا لعدة شروط نسردها في السطور التالية...
قرض أصحاب الأعمال الحرة من البنك الأهلي
-مبلغ القرض: يصل الى 1,500,000 جنيه مصري ، بحد أقصى 2,000,000جنيه مصري للأطباء.
-مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.
-تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا.
-بدون ضامن.
شروط قرض أصحاب الاعمال الحرة
يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...
-حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.
-الا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.
المستندات المطلوبة لـ قرض البنك الأهلي
-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.
-ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.
-صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.
-صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.
-مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.
-عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).
-كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.
رسوم قرض أصحاب المهن الحرة
-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جم.
-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.
-غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.