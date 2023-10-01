بدون ضامن ويصل لـ 2 مليون جنيه .. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي

يشهد السوق المصري منافسة شديدة بين البنوك العاملة به، لتقديم انواع مختلفة من القروض الشخصية، بتسهيلات تتلائم مع متطلبات العملاء، و الراغبين في الحصول على تمويل شخصي، حيث تعتبر قروض البنوك من أكثر المنتجات المصرفية شعبية و اقبلا من المواطنين.

قروض شخصية من البنك الأهلي

ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي لأصحاب المهن و الأعمال الحرة، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

يطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، الذي يصل إلى 2 مليون جنيها، بدون ضامن وفقا لعدة شروط نسردها في السطور التالية...

قرض أصحاب الأعمال الحرة من البنك الأهلي



-مبلغ القرض: يصل الى 1,500,000 جنيه مصري ، بحد أقصى 2,000,000جنيه مصري للأطباء.

-مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.

-تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا.

-بدون ضامن.



شروط قرض أصحاب الاعمال الحرة

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...

-حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.

-الا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة لـ قرض البنك الأهلي



-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

-ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

-صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

-صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

-مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

-عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).

-كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.



رسوم قرض أصحاب المهن الحرة

-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جم.

-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.

-غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.