لحقت نفسي .. أصالة تطرح النصف الأول من ألبومها

طرحت الفنانة أصالة، الجزء الأول من أغاني ألبومها الجديد بعنوان لحقت نفسي، المكون 6 أغنيات، منهم أغنية مارس إبريل، الأخبار الحلوة، وغيرهم.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.

وظهرت أصالة خلال كليبات أغاني ألبوم لحقت نفسي، بإطلالات شبابية ومختلفة ومتنوعة، فظهرت مثلًا في أغنية لما بنتجاهل، بفستان أنيق باللون الأبيض، وبأغنية الأخبار الحلوة بإطلالة ربيعية وسط الزهور، وبأغنية مانجا، ظهرت أصالة وهي تقشر المانجا، وفي خلفيتها غسيل منشور، مما يوحي بعفوية الفيديو الكليب، وبفيديو كليب أغنية رجل مثالي، تظهر أصالة بـ باروكة سوداء قصيرة.

كما طرحت أصالة منذ عدة أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ميدلي لألبوم لحقت نفسي، الذي جمع أكثر من أغنية منه، وعلقت قائلةً: الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي، تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم.