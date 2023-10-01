إلهام شاهين : تكريم الإسكندرية تقدير لرحلة عطاء طويلة

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط واهداء الدورة ال 39 والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الحالى.

وأضافت إلهام اننى أحب أن أشكر مهرجان الإسكندرية على اهداء الدورة الجديدة لى وهو نوع من التقدير لرحلة عطائى وهذا التكريم يدفعني إلى تقديم المزيد من الأعمال.

ووقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية، علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلمًا من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي .

وتضم لجان التحكيم، كلا من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.