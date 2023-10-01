الزراعة: الـ 4 مليون فدان توفر 100 مليون طن من المنتجات الغذائية

قال السيد القصير وزير الزراعة، أن الـ 4 مليون فدان التى تم اضافتها للرقعة الزراعية توفر من 80 لـ 100 مليون طن من المنتجات الغذائية

وأضاف السيد القصير، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه رغم التكلفة المرتفعة لاستصلاح الفدان الواحد لم يكن أمام الدولة المصرية إلا اتخاذ هذا المسار.

الأمن الغذائي

وأكد وزير الزراعة، أن الأمن الغذائي قضية محورية، وأن التوسع الأفقى ساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات.

وأوضح وزير الزراعة، أن التوسع الرأسى ساهم فى زيادة الإنتاجية، بعد استخدام التقاوى المعتمدة.