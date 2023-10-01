عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصير: العالم لمس مؤخرا دور قطاع الزراعة في الأمن الغذائي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة المصرية كانت سباقة فى دعم قطاع الزراعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبا:" العالم كله لمس مؤخرا الدور الذي لعبه قطاع الزراعة في الأمن الغذائي".

وأضاف القصير، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قطاع الزراعة كان يواجه تحديات مزمنة، منها محدودية المياه، والرقعة الزراعية، إضافة إلى تفتت الحيازة الزراعية. 

النمو السكاني 

وتابع وزير الزراعة قائلا:" النمو السكاني المتزايد من المعوقات أمام الزراعة، لأنه خفض نصيب الفرد من 12 قيراطا المتوسط العالمى لـ 2 قيراط".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الزراعة: وصلنا لأسواق اليابان وأمريكا.. ونصدر حوالي 400 منتج

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل من هجوم روسي كاسح يطيح بـ زيلينسكي

الانتخابات الرئاسية 2024.. تدخل عاجل من الهيئة الوطنية لحل مشاكل الشهر العقارى

وزير الزراعة: استكمال المشروع القومي للصوب لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة|فيديو

البلطي أبرزها.. وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي| فيديو

تعرف علي علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

فيديو

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ