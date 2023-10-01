القصير: العالم لمس مؤخرا دور قطاع الزراعة في الأمن الغذائي

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة المصرية كانت سباقة فى دعم قطاع الزراعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبا:" العالم كله لمس مؤخرا الدور الذي لعبه قطاع الزراعة في الأمن الغذائي".

وأضاف القصير، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قطاع الزراعة كان يواجه تحديات مزمنة، منها محدودية المياه، والرقعة الزراعية، إضافة إلى تفتت الحيازة الزراعية.

النمو السكاني

وتابع وزير الزراعة قائلا:" النمو السكاني المتزايد من المعوقات أمام الزراعة، لأنه خفض نصيب الفرد من 12 قيراطا المتوسط العالمى لـ 2 قيراط".