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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيه أمل.. السيسي: مصر نجحت في استصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات فقط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إننا نعمل على استصلاح ما يقارب من 1.1 مليون في طريق الواحات الداخلة وشرق العوينات، ويعمل عليها مستقبل مصر، إضافة إلى أكثر من 250 ألف فدان في مدينة كوم امبو.

وعلق الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة الأمن المائي والغذائي بمؤتمر حكاية وطن، على حديث وزير الزراعة، قائلا "لو عرضنا أفلام شق الترع، ومحطات المعالجة، سنوضح كم الجهود التي تبذلها الدولة".

وأكد الرئيس السيسي "إحنا بنقول للناس فيه أمل، ومش إحنا أصحابه.. وثقوا في أنفسكم ومش فينا"، متابعا "نجحنا في استصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات فقط".

وأكمل "مشكلتنا هي عملية التسويق التي نقوم بها.. لازم الناس تشوف قدرات وجهود الدولة، ونقول لهم بصوا إحنا بنعمل أي وجهود الدولة أي".

 

الزراعة السيد القصير وزير الزراعة السيسي حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن

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