المخرج كوستاس فيرس يبهر جمهور مهرجان الإسكندرية.. وخالد زكي: التكريم يحفزني للعطاء

أعرب الفنان خالد زكى عن سعادته بالتكريم فى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى الدورة ال39 والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الحالى.

وقال خالد زكى : ان هذا التكريم اغمرنى بسعادة كبيرة وأحب أن أشكر الأمير اباظة على هذا التكريم الكبير والذى يمنحنى مزيد من القدرة على العطاء وتقديم أعمال جيدة فى المرحلة المقبلة.

وادهش المخرج اليوناني كوستاس فيرس جميع الحضور بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال39 والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الحالى وذلك أثناء لحظة تكريمه وحديثه باللغة العربية.

وحرصت الفنانة ليلى علوى على حضور حفل الافتتاح لتسليم تكريم المخرج اليوناني والذى عبر عن سعادته البالغة بهذا التكريم ووجه الشكر الى الأمير اباظة رئيس المهرجان.

كما تحدث المخرج اليوناني كوستاس : باللغة العربية ووجه التحية إلى اهل حى شبرا الذى نشأ وترعرع معهم كما قال تحيا مصر.

ووقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية، علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلمًا من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي .

وتضم لجان التحكيم، كلا من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.