ميني فوتبول دكرنس يقسو على بدواي بسباعية

بهزيمة قاسية وبسبعة أهداف مقابل لا شيء فاز فريق دكرنس للميني فوتبول على فريق مركز شباب بدواي، وذلك فى اللقاء الذى جرى بينهما على ملعب سندوب الرياضى ضمن مباريات الدورى الممتاز للمينى فوتبول رجال.

وتألق لاعبو فريق دكرنس وسيطروا على مجريات أحداث اللقاء كاملا "وأمطروا شباك منافسهم بسبعة أهداف نظيفة على مدار شوطى اللقاء، وقد أحرز أهداف فريق دكرنس أحمد عبدالعليم ( 3 أهداف ) و محمد عماد وأحمد همام وباسم أيمن ويوسف يونان هدفا" لكل منهم ، ليخرج الفريق بالفوز وثلاثة نقاط غالية.



يقود الفريق الجهاز المكون من :



موسى غباشى ..... مديرا" فنيا"

محمد أمين .......... مدرب حراس المرمى

جهاد محمود ..................... إدارية

ويشرف على الفريق محمد حمدي اسو أمين الصندوق