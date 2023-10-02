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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حريق مجهول.. تفحم 13 شخصًا بملهى ليلي في إسبانيا| تفاصيل

تفحم 13 شخص بملاهى
تفحم 13 شخص بملاهى ليلي بهذه المدينة

لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا حتفهم في حريق اندلع في مجمع ملهى ليلي في وقت مبكر من صباح (1 أكتوبر) في مدينة مورسيا بجنوب شرق إسبانيا، وفقًا للتقارير. 

واندلع الحريق الرئيسي في ملهى تيتري الليلي، الواقع في منطقة أتالايا، حوالي الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن الأماكن، جولدن وفوندا، تأثرت أيضًا بعد انتشار النيران.

 وأكدت التقارير الأولية وفاة ستة أشخاص قبل أن تعلن الشرطة عن وفاة 11 شخصًا، لكن خدمات الطوارئ عثرت منذ ذلك الحين على المزيد من الضحايا.

 تفحم 13 شخص بملاهى ليلي بهذه المدينة 

ولا يزال سبب الحريق مجهولا، وقال شهود سابقون إن هناك ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لم يتمكنوا من الاتصال بهم منذ اندلاع الحريق، حيث حذرت السلطات من احتمال ارتفاع عدد القتلى.

قالت Policía Nacional على تويتر: "تم نشر متخصصين من الشرطة العلمية والقضائية في ملهى #Murcia الليلي حيث اندلع حريق هذا الصباح للتحقيق في الأسباب،حتى الآن هناك 11 حالة وفاة، تعازينا لعائلة وأصدقاء الضحايا ". 

وذكرت وكالة فرانس برس في وقت لاحق أن عدد القتلى يبلغ الآن 13.

حريق هائل ملهى ليلي اسبانيا مدينة مورسيا الشرطة

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