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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثاني أيام العام الدراسي.. رئيس جامعة الأزهر يشيد بالانضباط في كلية الطب

صدى البلد

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بانضباط العملية التعليمية بكليات الجامعة  في اليوم الثاني من بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023م.

وعبر رئيس جامعة الأزهر خلال وجوده اليوم في كلية طب بنين بالقاهرة لاستقبال الطلاب الجدد، بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فيصل زايد، مدير مركز ضمان الجودة بالكلية؛ عن سعادته بانضباط العملية التعليمية داخل كلية الطب للطلاب المستجدين طلاب الفرقة الأولى، مثمنًا حرص الطلاب على طلب العلم وجهود فريق طلاب من أجل مصر.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة في مجال التعليم الطبي على مستوى العالم؛ حيث إنها حاصلة على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا أساتذة الكلية يتربعون على عرش الجمعيات العلمية في جميع المجالات الطبية مما يعزز ثقة العالم أجمع في التعليم الطبي بجامعة الأزهر، جاء ذلك بتنظيم فريق طلاب من أجل مصر.

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