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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع روبوت ياباني يتحول لسيارة كأفلام الخيال العلمي.. شاهد

بيع روبوت ياباني
بيع روبوت ياباني يتحول لسيارة كافلام الخيال العلمي

تسمح لك إحدى شركات التكنولوجيا بشراء الروبوت الخاص بك على طراز المتحول - ويمكنك الدخول إليه أيضًا. 

في عالم تحذرنا فيه أفلام الخيال العلمي باستمرار من مخاطر إنشاء الروبوتات، يبدو أن شركات التكنولوجيا تمضي قدما بغض النظر عن ذلك، مع إطلاق اليابان لمنتج من شأنه أن يغير العالم. 

في عام 2021، انطلقت شركة Tsubame Industries، ومقرها طوكيو، بطموح: "تحويل الخيال العلمي إلى واقع علمي".

 بيع روبوت ياباني يتحول لسيارة كافلام الخيال العلمي

 ويبدو أن الشركة في طريقها للقيام بذلك، مع توفر الطلبات المسبقة لـ "Archax" الآن.

مع الميكا القابلة للقيادة والمرادفة للخيال العلمي الياباني، صممت تسوبامي روبوتًا يمكن للمشترين قيادته من الداخل.

يحتوي الروبوت على عدة أوضاع يمكن لعشاق الخيال العلمي الاختيار من بينها. 

يتضمن ذلك تكوين "وضع الروبوت"، الذي يسمح للوحش المعدني بالوقوف على ارتفاع 4.5 متر و"وضع السيارة" الذي يتقلص فيه إلى حجم أصغر ولكنه لا يزال ضخمًا يبلغ 3.9 متر. 

 بيع روبوت ياباني يتحول لسيارة كافلام الخيال العلمي

يصعد العملاء داخل الروبوت ويتحكمون في تحركاته باستخدام زوج من أذرع التحكم ودواسات القدم.

 في محاولة للبقاء أصيلًا لجذورها الميكانيكية، يتم ترديد الصوت "Hatch Closed" و"Main Switch on" أثناء تسلسل بدء التشغيل.

روبوت روبوت متحول روبوت يتحول لسيارة طوكيو اليابان

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