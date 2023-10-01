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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم هائل.. الاتحاد الأوروبي يعلن حجم المساعدات المالية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

مفوض السياسة الخارجية
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

كشف مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، عن حجم المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير من العام 2022.

وأكد بوريل، أن الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا 80 مليار يورو، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف في مقطع فيديو: "الآن تم تقديم دعم منا بأكثر من 25 مليار يورو- هذه مجرد [مساعدات] عسكرية، ويصل إجمالي الدعم إلى مبلغ 80 مليار يورو"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يخصص من قبل مثل هذه المبالغ الكبيرة لهذا النوع من المساعدات.

وقال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه أبلغ وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، بهذا الأمر، حين التقى به خلال زيارته لأوكرانيا، مضيفا: "في الاجتماع مع عميروف، حاولنا أن نفهم بشكل أفضل، لماذا لا يُنظر إلى دعمنا في بعض الحالات على أنه مهم كما هو حقيقة".

وفي زيارة غير معلنة، وصل بوريل، أمس السبت، إلى مدينة أوديسا الأوكرانية، واليوم زار كييف، والتى شارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية ديمتري كوليبا، فيها، في مراسم إحياء ذكرى قتلى القوات الأوكرانية.

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