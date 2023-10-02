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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خصم خاص للصحفيين على الأدوات المدرسية فى مكتبات "أشرف على فايد"

صدى البلد

نجحت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، فى الحصول على خصم خاص للزملاء الصحفيين من مكتبات "أشرف على فايد" لشراء  جميع أنواع الأدوات المدرسية و"السابلايز"، وذلك بموجب كارنيه النقابة.

وأوضحت نقابة الصحفيين انه بموجب الاتفاق يحصل الزملاء الصحفيون على كل احتياجاتهم الكتابية المدرسية بسعر الجملة، التى تبيع به المكتبة للمكتبات المختلفة على مستوى الجمهورية، أى أن الخصم سيكون أكثر من 10 أو 12% عن السعر المعلن (المدعوم بخصم الجملة).

وحرصت اللجنة على التعاقد مع تلك المكتبة نظرًا لتعدد فروعها، وتوافر جميع الأدوات المدرسية بها كونها شركة رائدة فى استيراد وتجارة الأدوات المكتبية منذ فترة كبيرة.       

                                      فروع الفجالة:

 

1- الفجالة 11 شارع سكة النصر متفرع من بستان الكافورى -الفجالة - رمسيس.           تليفون رقم : 01050244999

2- الفجالة 8 شارع سيف الدين المهرانى الفجالة - رمسيس.                                   تليفون رقم : 01050244777

3- الفجالة 12 شارع قصر اللؤلؤ الفجالة - رمسيس.                                            تليفون رقم :01050403881

فرع النزهة:  النزهة الجديدة شارع طه حسين - القاهرة.                                        تليفون رقم :  01050600073

 

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