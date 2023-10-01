السيسي: حائط صخري تسبب في إيقاف مشروع توشكى 20 سنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حائطا صخريا تسبب في إيقاف مشروع توشكي 20 عاما.

وعلق الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة الأمن المائي والغذائي بمؤتمر حكاية وطن، على حديث وزير الزراعة، قائلا "لو عرضنا أفلام شق الترع، ومحطات المعالجة، سنوضح كم الجهود التي تبذلها الدولة".

وأكد الرئيس السيسي "إحنا بنقول للناس فيه أمل، ومش إحنا أصحابه.. وثقوا في أنفسكم ومش فينا"، متابعا "نجحنا في استصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات فقط".

وأكمل "مشكلتنا هي عملية التسويق التي نقوم بها.. لازم الناس تشوف قدرات وجهود الدولة، ونقول لهم بصوا إحنا بنعمل أي وجهود الدولة أي".