اخبار التعليم ..... بدءا من الغد.. تفاصيل التسجيل في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب التكنولوجيا … آخر موعد لغلق باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بتجارة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



آخر موعد لغلق باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بتجارة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن استمرار فتح باب التقديم إلكترونيا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية (الدبلومات - الماجستير - الدكتوراه) للعام الجامعي 2023 - 2024، وذلك حتى موعد أقصاه السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.

مركز التعليم المدمج يعلن عن شروط الالتحاق بالدراسة لهذه الدبلومات

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

جامعة حلوان: على الطلاب سرعة تسجيل البيانات بالكشف الطبي لاستكمال أوراق التقديم

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن طلاب المرحلة الثالثة تم اضافتهم الى موقع الكشف الطبي وموقع طلب الالتحاق.



بدءا من الغد.. تفاصيل التسجيل في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب التكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن دعوة للمشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب تكنولوجيا النانو الذى سيعقد خلال الفترة من 14 وحتى 19 يناير 2024 فندق جراند نايل تاور القاهرة‏، بالتعاون مع جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و سيكون المؤتمر من تنظيم الأكاديمية .

جامعة بني سويف التكنولوجية تستقبل اليوم طلاب الدبلومات الفنية للتقديم



تستعد جامعة بني سويف التكنولوجية، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية، المرشحين من قبل مكتب التنسيق .