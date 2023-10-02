مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا: الجمهوريون تراجعوا عن اتفاقهم مع البيت الأبيض

قال جويل روبين مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا، إن هناك سببًا واضحًا لعدم التوصل لاتفاق بشأن الإغلاق، لأن الحزب الجمهوري تراجع عن اتفاقه مع البيت الأبيض والشيوخ بشأن زيادة سقف الدين منذ بضعة أشهر.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انقساما في مجلس النواب لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ موقفهم مختلف يعملون مع الديمقراطيين لمحاولة تمرير قانون تجنب الإغلاق.

ألاعيب الجمهوريي

وأشار إلى أنه من المرجح أن يحصلوا على دعم ساحق من الحزبين لذلك وهذا ما يريده الشعب الأمريكي.

وأكد أن الشعب الأمريكي لا يريد ألاعيب الجمهوريين المتطرفة في مجلس النواب، والذين يحاولون استخدام الضغط لإنفاذ السياسات الاجتماعية التي لا يمكن سنها بقانون، وهم على استعداد لتقويض الاقتصاد الأمريكي لتحقيق لا شيء، وهو ما نواجهه الآن.

