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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: سنعلن عن عدد من الاكتشافات البترولية الفترة المقبلة

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر سوف تعلن عن عدد من الاكتشاف للبترول الفترة المقبلة مشيرا الي أن محطة ادكو لاسال الغاز الطبيعي بها بنية أساسية ليس لها مثيل في اي دولة مؤكدا أن المحطة تتخطي ١٠ مليارات دولار مشيرا الي ان بئر قبرص سوف يربط مع هذه المحطة.

وأضاف رئيس الوزراء أننا نري اليوم ثمار جهد الدولة لتصبح مصر مركز إقليمي للبترول .

وأشار رئيس الوزراء أنه تفقد القصر الملكي بإدفينا مشيرا الي انه سيتم استغلال كفندقي وسياحي في الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء أن رشيد تعد ثاني مدينة للآثار الإسلامية في مصر مؤكدا أن الحكومة تعمل علي ترميم هذه الآثار لإعادة استغلالها مرة أخرى سياحيا.

وأشار الي انه تفقد مستشفي رشيد مشيرا الي ان هذه المستشفي تخدم كفر الشيخ والبحيرة لافتا أن بها أجهزة من أحدث الأجهزة الطبية.

الدكتور مصطفى مدبولى مصر الاكتشاف للبترول الحكومة الوزراء

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