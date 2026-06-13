رئيس الوزراء يوجه بـ تعميم تجربة متنزة ادكو بمدن البحيرة

اعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده بمحافظة البحيرة لافتا أنه رافقه وزراء التنمية المحلية ووزير البترول ومحافظ البحيرة .

وأضاف أن المحافظة من أكبر المحافظات في مصر مشيرا الي انه تفقد متنزه بمدينة ادكو لافتا أنه وجه بتعميم التجربة في كل مدن المحافظة.

تطوير الدولي الساحلي

وأشار رئيس الوزراء أنه تفقد أعمال تطوير الدولي الساحلي مشيرا الي ان يتضمن ٨٠٠ كيلو من السلوم الي بورسعيد موضحا أن الطريق سيكون ٦ حارات في كل اتجاه مؤكدا أن هذا المشروع مشروع ضخم جدا يخدم عدد من المحافظات.

وتابع رئيس الوزراء أنه تفقد شركتين للبترول موضحا أن مصر نجحت في إنهاء مديونيات الشركات الاجنبية لافتا ان الدولة سددت ٦.١ مليار دولار للشركات مؤكدا أن هذا ادي الي رد فعل جيد لشركات داخليا وخارجيا .