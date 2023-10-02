مخزون القمح الاستراتيجي| وزير التموين يعلن إنشاء صومعة داخل العاصمة الإدارية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على احتياجات معظم دول العالم من الغذاء.





وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "الرئيس السيسي وجه بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع قبل جائحة كورونا".

وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،: "سيتم إنشاء صومعة داخل العاصمة الإدارية لتكون احتياطا للاحتياطي الاستراتيجي للقمح لدينا"، موضحا: "تعمل وزارة التموين حاليا على تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمي لحوكمة تداول الأقماح".