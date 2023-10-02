وزير التموين: لولا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتعرضنا لهزات غير مسبوقة

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين إنه لولا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتعرضنا لهزات غير مسبوقة،ـ مضيفا:"وضعنا استراتيجية لتطوير الصوامع كمشروع قومي خاص بالأمن الغذائي".

وتابع وزير التموين خلال مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي :" الرئيس السيسي وجه بجعل الاحتياطي الاستراتيجي لـ 6 شهور"

ووجه الرئيس السيسي سؤالًا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلًا:"الناس بتقول ان الدكتور على مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق، أرجو إنك ترد؟".

ورد وزير التموين قائلا :" الناس في السوشيال ميديا بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات فى الأسعار البصل ابتدى ينزل بعدما قررنا وقف التصدير، وانا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدى ينزل".