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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عملية جراحية دقيقة.. نجل الدكتور هاني الناظر يطلب الدعاء لوالده

هاني الناظر
هاني الناظر

ناشد محمد الناظر متابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك” بالدعاء لوالده  هاني الناظر والذى يمربأزمة صحية شديدة . 


 

وقال محمد الناظر فى منشور على موقع فيسبوك: والدي، د. هاني الناظر في وعكة صحية شديدة جدا وان شاء الله داخل يعملعملية بكرة الصبح وحقيقي محتاج دعاءكم ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير".


 

يمر  الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، بوعكة صحية.

 

ونشر الدكتور هانى الناظر  عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قائلًا بعتذر لحضراتكمعن عدم قدرتي علي استقبال أسئلتكم الطبية والاجابة عليها ولا قدرتي علي استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروريبوعكة صحية شديدة ..".


 

 

وطلب من متابعيه :"اسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم.

استشاري امراض الجلد أمراض الجلدية عملية جراحية دقيقة محمد الناظر وعكه صحية شديدة

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