17 حالة اختناق في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

أصيب 17 شخصا بحالات اختناق، في حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع بالمبني في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري البحث عن المحتجزين.

كما تم إجراء اسعافات أولية بعض المصابين ، دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

وكشفت مصادر لصدى البلد أنه جرى 3 مصابين الي مستشفي 6، وتم نقل باقي الحالات إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وهرولت عشرات من سيارات الإسعاف، إلى موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية الهائل لإنقاذ المصابين وحالات الاختناق في الحريق.

وتحاول عشرات من سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى المديرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يعلن عن السبب حتى الآن.

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