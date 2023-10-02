الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وطوارئ بالمستشفيات

دفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، كمات تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري عمليات التبريد.

وأصيب 17 شخصا بحالات اختناق، في حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع بالمبني في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري البحث عن المحتجزين.

كما تم إجراء اسعافات أولية بعض المصابين ، دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

وكشفت مصادر لـ “صدى البلد” أنه جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى 6، وتم نقل باقي الحالات إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، كما رفعت مستشفيات المحافظة حالة الطوارئ.