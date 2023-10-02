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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الطب.. اليوم

جائزة نوبل
جائزة نوبل

يبدأ، اليوم، أسبوع جوائز نوبل المستمرة على مدار أسبوع حتى التاسع من أكتوبر الجاري، بالإعلان عن أولى الجوائز وهي جائزة نوبل في الطب.

وتُعتبر جوائز نوبل من أرفع الجوائز العلمية التي تمنح سنويًا للاكتشافات والإسهامات البارزة في مجالات العلوم والأدب والسلام. وفي هذا العام، تتوالى الأحداث والتشويق حول العالم لمعرفة هوية الفائز بجائزة نوبل في الطب.

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أهم جائزة في العالم.. لماذا تتعرض نوبل للانتقادات قبل الإعلان عن الفائزين ؟

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جدل عالمي بسبب اقتصار جائزة نوبل العلمية على 3 أشخاص

جائزة نوبل في الطب

تُعتبر جائزة نوبل في الطب واحدة من الجوائز الأربع التي أُنشئت بوصية العالم السويدي الشهير ألفريد نوبل. 

يتم منح الجائزة للعلماء الذين قدموا إسهامات متميزة وثورية في مجال الطب، سواء كان ذلك في فهم العمليات البيولوجية الأساسية أو في تطوير علاجات جديدة للأمراض.

تعد جائزة نوبل في الطب من أكثر الجوائز المرموقة والمرغوبة في المجال العلمي. فالفوز بجائزة نوبل يمثل تقديرًا كبيرًا للعمل العلمي المبتكر والمتميز، ويسلط الضوء على أهمية الاكتشافات الطبية في تحسين صحة البشرية وإنقاذ الأرواح.

وستتم مشاركة اكتشافات وأبحاث الفائز، بعد الإعلان عن اسمه اليوم.

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