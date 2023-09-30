عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أهم جائزة في العالم.. لماذا تتعرض نوبل للانتقادات قبل الإعلان عن الفائزين ؟

جائزة نوبل
جائزة نوبل

في السنوات الأخيرة، تعرضت جوائز نوبل للعديد من الانتقادات بسبب نقص التنوع بين الفائزين. على الرغم من أن بعض النساء قد حصلن على الجوائز في السنوات الأخيرة، إلا أن الأعداد لا تزال قليلة جدًا.

في عام 2020، كانت كارولين بيرتوزي هي المرأة الوحيدة التي فازت بجائزة نوبل في العلوم، ولم تكن هناك أي نساء فائزات في عامي 2019 و 2021. وفي عام 2020، حصلت أندريا غيز على جائزة الفيزياء، ولكنها تشاركها مع عالم آخر. هذا يعكس نقصًا واضحًا في التمثيل النسائي في مجال العلوم.

txt

إسراء محبوب: رواية انقطاعات الموت لكاتب برتغالي حصل على جائزة نوبل

txt

طلعت عبدالقوي: تجربة تحالف العمل الأهلي التنموي غير مسبوقة وتستحق جائزة نوبل

ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، تشير بعض الآراء إلى أن السبب وراء هذا النقص في التنوع هو اعتماد عملية اختيار الفائزين على الأبحاث المنشورة قبل عقود، عندما كانت نسبة النساء في العلوم أقل بكثير مما هي عليه اليوم.

 وبمرور الوقت، من المتوقع أن يزداد الاعتراف بمساهمات النساء وزيادة عددهن بين الفائزين، من جانب آخر، يرى البعض في هذه القضية دليلًا إضافيًا على وجود تحيز جندري في المجال العلمي، حيث يقلل من احتمالية منح النساء الاعتراف وتسمية أعمالهن كمؤلفات رئيسية في الأبحاث العلمية.

انتقادات لجائزة نوبل

تشير ناعومي أوريسكس، أستاذة تاريخ العلوم، إلى أن هناك العديد من النساء اللاتي قدمن مساهمات مهمة على مستوى جائزة نوبل في العلوم، ولكن تم تجاهلهن بشكل منهجي. هذه الأمثلة تؤكد أنه حتى عندما يكون هناك نساء مؤهلات، فإنهن يتم تجاهلهن.

من الواضح أن هناك حاجة إلى زيادة التنوع وتعزيز تمثيل النساء في جوائز نوبل وفي المجال العلمي بشكل عام.

وقالت ناعومي: “يجب أن تلتزم لجان الاختيار بتقديم فرص متساوية للرجال والنساء وتعترف بالمساهمات المهمة التي يقدمونها في التقدم العلمي”.

وترجع مشكلة التنوع إلى الافتقار إلى الشفافية. خاصة أن القائمة المختصرة لجائزة نوبل سرية، وكذلك المرشحين، والوثائق التي تكشف تفاصيل عملية الاختيار تظل مخفية عن الرأي العام لمدة 50 عاما.  

وأضافت أن هذه العيوب مهمة فقط لأن جوائز نوبل معروفة بشكل أفضل بكثير من الجوائز العلمية الأخرى.

نوبل nobel جائزة نوبل انتقادات لجائزة نوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

مصرع وإصابة 26 شخصا فى حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية ..صور

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

ترشيحاتنا

بين الرؤية والإنجاز.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر "حكاية وطن"| فيديو

صدام ناري بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق

بعد قليل..الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

الأمم المتحدة تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

عودة الأوراق الرابحة.. مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع بلقاء أرتا سولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ