أستاذ آثار: مدينة أبيدوس من أقدم المناطق الحضارية في الصعيد.. فيديو

‏قال الدكتور هشام أحمد، أستاذ الآثار المصرية بجامعة سوهاج، أن مدينة أبيدوس اطلق عليها هذا الاسم من اللغة اليونانية وحتى الآن يطلق عليها هذا الاسم في اللغة العربية، وأيضا يطلق على مدينة أبيدوس أسم العرابة المدفونة ‏ويأتي هذا المصطلح من اللغة المصرية القديمة من كلمة "رابر" التي تعني معبد.

‏وتابع خلال مدخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، أن مدينة أبيدوس تعتبر من أقدم المناطق الحضارية في الصعيد، وكانت مدينة أبيدوس هي العاصمة الدينية للإقليم الثامن، وأهم الآثار الموجودة في منطقة أبيدوس هي المقابر الملكية الخاصة بملوك الأسرة الأولى.