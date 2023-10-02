صحف الإمارات| إخماد حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. بدء محاكمة ترامب واثنين من أبنائه.. وموسكو تصد هجمات وتدمر مسيّرات وصواريخ

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

انطلاق المحاكمة المدنية لترامب واثنين من أبنائه في قضية تضخيم أصولهم العقارية

تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر

السيطرة على حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

موسكو تصد هجمات وتدمر مسيّرات وصواريخ



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا الهامة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي نستعرضها في التقرير التالي.

ففي الشأن المصري، نقلت صحيفة "البيان" أن قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، نجحت في السيطرة علي حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية وبدأت عملية تبريد المبني.

فيما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أنه أصيب 25 شخصًا على الأقل بجروح جراء الحريق الهائل الذي اندلع اليوم في مقر مديرية الأمن بمدينة الإسماعيلية، حيث وُضعت كل المستشفيات في حال تأهب لاستقبال ضحايا محتملين.

ودفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.

وفي الشأن الإماراتي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان أجرى اتصالاً هاتفياً، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلاله تضامن الإمارات مع تركيا وشعبها الصديق إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة أنقرة وأسفر عن إصابة عناصر أمن معرباً عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

كما شدد، على رفض دولة الإمارات واستنكارها كل أشكال العنف والإرهاب، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.

عربيًا، نقلت صحيفة "البيان"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن شهود عيان قولهم، إن عشرات المستوطين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوساً تلمودية في باحاته.

وأضاف الشهود، أنّ مجموعات كبيرة من المستوطنين تجولوا في أزقة البلدة القديمة من القدس، وأدَّوا طقوساً تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين.

كما نقلت الصحيفة أن لجنة منبثقة عن الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، أعلنت أمس تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر الماضي، إلى مطلع نوفمبر.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أنه تبدأ اليوم الاثنين في نيويورك المحاكمة المدنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وألمح الرئيس السابق البالغ 77 عاما ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترامب بصفته شاهدا.

ومن صحيفة "الخليج"، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس الأحد، القضاء على 400 جندي أوكراني، وإسقاط طائرة «سو-25»، و37 مسيّرة خلال 24 ساعة، كما اعترضت مسيّرات وصواريخ حاولت استهداف الأراضي الروسية، وأكدت كييف أنها صدت 16 من 30 مسيرة روسية أطلقت على أهداف أوكرانية.

أما صحيفة "الاتحاد"، فنقلت أن السلطات المحلية في المكسيك أعلنت أن سقف كنيسة في شمال البلاد انهار أمس الأحد مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 40 ، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 30 يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.