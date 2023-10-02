أستاذ هندسة الطرق: شبكة النقل والمواصلات تدعم مشروعات التنمية المستدامة

‏قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، ‏أن شبكة النقل والمواصلات لها دور هام في دعم مشروعات التنمية المستدامة، وبدون التطوير الذي حدث في شبكة النقل والمواصلات والطرق ‏ ما كنا استطعنا عمل مشروعات تنمية حقيقية.

وتابع خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، أن لإنشاء المصانع لابد أن يكون لدينا شبكات مرافق وبنية أساسية وشبكات الطرق جيدة، مضيفا أن الربط مع دول الجوار وتطوير الطرق مثل طريق أسيوط الغربي جزء من "القاهرة كيب تاون"، وشبكة الطرق قبل 2014 كان يقدم لها حلول مسكنة لا ترقى إلى الحلول المتكاملة.