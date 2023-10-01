عمال مصر: شيدنا كوبري أكتوبر في 16 عاما قبل تولي الرئيس السيسي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن موازنة مصر قبل عام 2011 كانت مقسمة على مرتبات الموظفين، وخدمة الدين، والخدمات العامة، مشيرًا إلى أن موازنة الدولة لم تكن تحتوي على أموال للصحة أو التعليم أو إنشاء الطرق بالقدر الكافي، معقبًا: "الدولة عملت قبل عام 2011 كوبري 6 أكتوبر في 16 عامًا".

وأضاف "البدوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن موازنة الدولة قبل ذلك لم تكن تحتوي على أي فائض، وهذا أدى إلى وجود أزمة اقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحتوي على الكثير من المشروعات في كافة المجالات بصورة لم تحدث من قبل.

وأوضح أن وزير الزراعة تحدث عن وجود 150 مشروعا في إطار العمل على تقليل الواردات من الحاصلات الزراعية، وهذا من شأنه أن يوفر مبلغا ضخما من الدولارات التي تستنزف موازنة الدولة.





اتحاد عمال مصر: 450 مليار دولار خسائر الدولة جراء أحداث 2011

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أن الدولة مستعدة لإعداد تيسيرات كبيرة جدًا للمستمرين العرب، أو الأجانب لإقامة المشروعات لإنتاج ما نستورده من منتجات من الخارج، سواء رخصة ذهبية أو خفض الضرائب وخلافه.

وأضاف "البدوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ارتفاع الأسعار مرهق للكثير من المواطنين، ولكنه مرحلة وستنتهي، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حدثت في مصر لا يجب أن يصاحبها تشكيك، خاصة وأن من يشكك كان سببًا في ضياع الدولة في عام 2011، مما أدى لخسارة مصر 450 مليار دولار، وهذا أحد الأسباب في الانتكاسة الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن الشعب المصري يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة رغم حملات التشكيك من قبل عناصر الجماعة الإرهابية، مضيفًا أن الدولة قامت بإعداد حزمة مالية خلال المرحلة الأخيرة لمساعدة المواطنين، ورفعت الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه بتكلفة تقدر بـ60 مليار جنيه.

