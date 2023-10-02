تأثيرها على المناطق القريبة من القطبين| عاصفة شمسية تضرب الأرض الأربعاء

توقعت وكالة ناسا ومركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) حدوث عاصفة شمسية في الرابع من أكتوبر 2023.

وتشير التوقعات إلى أن هذه العاصفة ستكون من الفئة G2، وهي تصنف عادة على أنها عاصفة متوسطة ولا تشكل تهديدا كبيرا للأرض. وتعتبر هذه العاصفة ناجمة عن الانبعاث الكتلي الإكليلي الذي يحدث ضمن نشاط الدورة الشمسية الحالية رقم 25.

يُعرف الانبعاث الكتلي الإكليلي بكونه سحباً كبيرة من البلازما والمجالات المغناطيسية التي يتم إطلاقها من الهالة الشمسية. عندما يصل هذا الانبعاث إلى الأرض، فإنه يمكن أن يتفاعل مع المجال المغناطيسي للكوكب ويسبب عاصفة جيومغناطيسية.

ومن المتوقع أن تكون الآثار الرئيسية لهذه العاصفة هي ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القريبة من القطبين.

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، فإنه مع ذلك، هذه العاصفة الشمسية ليست لها تأثيرات خطيرة على الوطن العربي. فالتأثيرات المتوقعة تقتصر بشكل رئيسي على المناطق القريبة من القطبين.

ويعد تنبيه الجمهور واتخاذ التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات بروتوكولاً عادياً تقوم به الجهات المعنية.

على الرغم من التوقعات بحدوث عاصفة شمسية في الرابع من أكتوبر 2023، يطمئن خبراء وكالة ناسا بشأن تأثيرها المحتمل على الوطن العربي.

فإن تأثيرات هذه العاصفة محدودة وتنحصر في المناطق القريبة من القطبين، ولا تشكل خطراً على الوطن العربي.