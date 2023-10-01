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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليست المرة الأولى.. اعرف سر ظهور الشمس باللون الأزرق في بريطانيا

الشمس باللون الازرق
الشمس باللون الازرق

فوجئ سكان بريطانيا ظهور غطاء أزرق على الشمس، حيث تساءل المواطنين عن سبب انتشار تلك الظاهرة بشكل مفاجئ.

الشمس باللون الأزرق 

ظهور غطاء أزرق على الشمس

كشف الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، سبب ظهور الشمس زرقاء في بريطانيا، موضحًا أن الشمس تعد أكبر جرم سماوي يلاحظ المواطنون التغيير به.

وأشار القاضي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه أحيانا قد نلاحظ أن هناك لون أزرق يغطي أشعة الشمس، وأحيانا لون أصفر، وهذه الظواهر تكون ظواهر موضعية أي تظهر في مناطق معينة.

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ظاهرة لحظية

وأوضح أن ظهور لون أزرق في الشمس ببريطانيا كانت ظاهرة لحظية وعابرة، وليس له تداعيات على السكان في بريطانيا أو أوروبا أو العالم، وحدثت نتيجة التغيرات المناخية وحدوث بعض الحرائق.

وأكد الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، أن مثل هذه الظواهر لا تؤثر على الحياة في الأرض، وليست دلالة على نهاية الكون أو أنها غضب من الله.

حرائق الغابات

أوضح كريس بيج، مذيع الطقس في قناة ITV، ما يحدث قائلا: "هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بظهور الشمس باللون الأزرق الغريب اليوم، إنها قوة دخان حرائق الغابات التي تنشر ضوء الشمس والتي تم سحبها عبر المحيط الأطلسي من أمريكا الشمالية بسبب العاصفة أغنيس".

وكل لون مرئي له طول موجي مختلف، وتوضح ناسا: "يمتلك اللون البنفسجي أقصر طول موجي، عند حوالي 380 نانومتر، واللون الأحمر لديه أطول طول موجي، عند حوالي 700 نانومتر". وبينما يتجه نحو الأرض، ينتشر ضوء الشمس بشكل طبيعي عبر الجزيئات الموجودة في الهواء، مثل الغبار والدخان. وكلما كانت الأطوال الموجية أقصر، كان من الأسهل انتشار الضوء. وهذا ما يفسر لماذا السماء زرقاء.

الشمس باللون الأزرق 

الغلاف الجوي 

ومع وجود المزيد من الدخان في الغلاف الجوي - كما هو الحال بعد حرائق الغابات في كندا، فإنه يسمح بمزيد من التشتت، ما يجعل حتى الشمس تبدو زرقاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، وفي عام 1950، ظهرت الشمس باللون الأزرق فوق المدن والبلدات في أونتاريو، في أعقاب عاصفة شينشاغا (Chinchaga)، وهي واحدة من أكبر حرائق الغابات المسجلة في أمريكا الشمالية.

ظهور غطاء أزرق على الشمس ظاهرة لحظية حرائق الغابات الغلاف الجوي الشمس

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