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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة ينشر صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

أفشة
أفشة

شارك نجم الأهلي محمد مجدي أفشة متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر أفشة في الصور من داخل الملعب من مباراته الأخيرة مع الأهلي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب استبعاد أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، من مواجهة المارد الأحمر ضد سان جورج الإثيوبي، الجمعة الماضي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم أكرم توفيق في تدريبات الأهلي مؤخرا بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “أكرم توفيق هيتجنن ويلعب، وكان من المفترض أن يتواجد في المباراة السابقة ضد سان جورج، لكن كولر قال له اهدى شويه”.

 

وأضاف: “كولر يواصل استخدام سياسة التدوير في الأهلي”.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساح سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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