عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصريون بينهم.. لبنان يوقف سوريين هرّبا مئات الأشخاص عبر ليبيا

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان توقيف سوريين هرّبا مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة عبر ليبيا إلى إيطاليا واليونان، مشيرة إلى استمرار ملاحقة شريكين لهما في الخارج.

وحسب ما ذكرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان صادر عنها أنه توافرت معلومات عن قيام السوريين م. ن. (مواليد عام 1975)، وم. ج. (مواليد عام 1971)، بتهريب أشخاص من جنسيات سورية، ولبنانية، ومصرية، وفلسطينيّة، وأفارقة، وغيرها، من ليبيا الى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد شمالي لبنان حيث غرق مركب منها مقابل سواحل مدينة طبرق-ليبيا، وتوفي جراء ذلك عشرات المهاجرين.

وأضافت المديرية أنهما فرّا بعدها من ليبيا إلى سوريا بعد تعرض أحدهما لمحاولة قتل من قبل بعض أهالي الضحايا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة، واتخذ الأول مكان إقامته في بلدة لالا البقاعيّة، والثاني في بلدة برالياس.

ولفتت إلى أنه تم توقيفهما في لالا وبر الياس، وباستماعهما اعترفا أنهما كانا يتقاضيان عن كل شخص مبلغ 3500 دولار.

وقد تم تهريب مئات الأشخاص عبر البحر من ليبيا الى إيطاليا واليونان، بواسطة عبارات سعة كل منها تتراوح ما بين /500/ و/350/ و/250/ شخصًا من جنسيات متعدّدة، وذلك بالاشتراك مع شقيقَي الموقوف الثاني: م. ج. (مواليد عام 1983) المقيم في ليبيا، و م. ج. (مواليد عام 1973) المقيم في اليونان.

لبنان ليبيا إيطاليا اليونان السلطات الأمنية في لبنان سوريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

النار أكلت المبنى.. ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 7 طلاب إثر إنقلاب ميكروباص بالتجمع الأول

شاهد.. الجالية المصرية في أمريكا توثق توكيلات ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024

اليابان تحذر من تقلبات سعر الصرف وتؤكد استعدادها للتدخل

مع عودة المدارس.. تعرف على أفضل خيارات الأطعمة الصحية للانش بوكس طفلك

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

مصريون بينهم.. لبنان يوقف سوريين هرّبا مئات الأشخاص عبر ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر إطلالة ياسمين صبري يثير الجدل| شاهد

دراسة تفجر مفاجأة عن فوائد صعود 5 أدوار يوميا على السلم.. تفاصيل

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الجبنة الكوبايات في البيت

توقف عن تناولها فورا .. أطعمة تسبب الحموضة وارتجاع المريء

فيديو

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ