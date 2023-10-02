"تضامن بني سويف": علاج 75 شخصا من الآولى بالرعاية بقريتين بمركز ناصر

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية جديدة لدعم 75 مريضا ومريضة بقريتي الحمام والرياض بمركز ناصر وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف.



وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف الدكتورة إنجى حسن - في بيان اليوم الاثنين - أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالي في هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبي وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.



ومن جانبه، أشار مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إلى أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضى غير القادرين في عدة تخصصات، موضحا أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماما.