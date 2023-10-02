ضمن أسبوع المستثمر العالمي.. رئيسا البورصة والاتحاد المصري للأوراق المالية يفتتحان جلسة التداول

افتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية و أشرف سالمان – رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، اليوم الإثنين ، جلسة تداول البورصة المصرية، ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) لعام 2023 وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، بالإضافة إلى قيادات من البورصة المصرية والاتحاد المصري للأوراق المالية وممثلي الجمعیة المصریة للمحللین الفنیين والجمعیة المصریة لإدارة الاستثمار.

وخلال كلمته أكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على المشاركة في فعالیات أسبوع المستثمر العالمي انعكاسا لاهتمامها بتعزيز ونشر الثقافة المالية وزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال. وأضاف الشيخ: تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس بالإيجاب على سوق الأوراق المالية على المدى الطويل، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين وسلامة قراراتهم المالية "تعزيز جانب الطلب"، وأيضا اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة "تعزيز جانب العرض".

وقال رئيس البورصة أن استراتیجیة البورصة المصرية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتعزیز جھود الثقافة المالیة من خلال عدة محاور تشمل – بالإضافة إلى مبادرة سفراء البورصة- مجموعة من البرامج والفعالیات مثل برنامج محاضرات الجامعات المكثف، وزيارات اليوم الواحد، والزيارات التعريفية والتثقيفية للمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، بالإضافة إلى برامج طلبة المدارس.



وصرح أشرف سالمان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أن الاتحاد يُثمن خطوات ومجهودات البورصة المصرية في مجال نشر الثقافة المالية والوعي بأساسيات أسواق المال والاستثمار، مؤكدا على أهمية العمل على نشر الثقافة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية حيث أنها تمثل حجر الزاوية في تطوير أسواق المال وإتاحة وتقديم الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة، والوسيلة الأكثر تفضيلا لدى قطاع الشباب عند التعامل مع أسواق المال. وأضاف سالمان: إن اتحاد الأوراق المالية - والذي سيلعب دور مؤسسة ذاتية التنظيم SRO - سيكون له دور كبير في التدريب ونشر الثقافة المالية والترويج للأدوات المالية المختلفة لشرائح جديدة من المجتمع، كما سيلعب دورا في الترخيص للعاملين في مجالات الأوراق المالية بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من خلال آلية عمل لجانه المختلفة.

ومن جانبه قال محمد الصياد – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة حرصت على المشاركة في فعالیات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي إيمانا منها بأھمیة الثقافة المالیة ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بأنشطة القطاع المالي غیر المصرفي ومنھا سوق رأس المال، حيث أن تعزيز الثقافة المالیة يعتبر عنصرا حيويا لتحقیق الشمول المالي.

وصرحت نانديني سوكومار - الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE): "تدرك البورصات والجهات التنظيمية أنه من أجل الازدهار والتوسع، يجب علينا إعطاء الأولوية لتطوير التعليم والثقافة المالية على مستوى العالم. وينبع تفانينا المستمر في هذه الجهود من إيماننا بالنمو المتكامل والدور الذي يلعبه التمويل القائم على السوق في تعزيز التوسع الاقتصادي المستدام. يعد التعليم عاملاً مهمًا في تطوير الأسواق الناشئة والمتقدمة، ومن خلال قرع الجرس اليوم، يجسد المشاركون التزامهم بهذه القضية ويدركون الفرصة التي توفرها".

وشھد احتفال البورصة المصریة بأسبوع المستثمر العالمي تكریم دفعة جديدة من خريجي برنامج "سفراء البورصة المصریة"“EGX Ambassadors” الذين ساهموا في العمل على نشر الثقافة المالية خلال عام 2023 وھم طلاب من الجامعة البريطانية وطلاب من كلية LSE التابعة لجامعة لندن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما تم الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من برنامج سفراء البورصة المصرية من الجامعة البريطانية والجامعة المصرية اليابانية.

وتعد مبادرة سفراء البورصة أول برنامج اعداد مدربین TOT للثقافة المالیة تنظمه البورصة المصریة لإعداد كوادر مؤھلة من الطلاب المتخصصين في دراسة الاستثمار والتمویل بالجامعات العاملة في مصر لتمكین المؤھلین منهم من المشاركة في فعالیات التدریب التي تنظمھا إدارة البورصة المصریة دوریاً بالمدارس والجامعات لشرح أساسیات ومبادي الاستثمار في الأوراق المالیة.

وخلال المرحلة التأھیلیة لمبادرة سفراء البورصة حضر الطلاب المشاركین برامج تدریب متخصصة في علوم وأساسيات التحلیل الأساسي والفني الي جانب التعرف على منظومة العمل الخاص بسوق المال المصري، كما تضمن البرنامج تدریبا عمليا من خلال برامج المحاكاة لأنظمة التداول والتي قامت بتطویرھا إدارة البورصة بغرض التدریب العملي على آلیات وممارسات التداول السلیمة.

ومن الجدير بالذكر أن حملة "قرع الجرس للتثقيف المالي" التي ينظمها "اتحاد البورصات العالمي" (WFE) للعام الخامس على التوالي، خلال أسبوع المستثمر العالمي في الفترة من الإثنين 2 إلى الأحد 8 أكتوبر 2023، بالتعاون مع “المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية” (IOSCO)، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم