ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مختلفة .

وتألقت غادة عبد الرازق، بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت شورت باللون البينك، ونسقت معه جاكيت من نفس التصميم واللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت غادة عبد الرازق، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل، وتركت خصلات منسدله على وجهها لتكشف جمالها.

وإليكم صور غادة عبد الرازق