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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

النوم لا ينقض الوضوء في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يوضح

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم لا ينقض إذا كان الإنسان يسيرا وكان الإنسان جالسا على هيئة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شعر به.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل النوم ينقض الوضوء؟»، أن النوم لا ينقض الوضوء في الحالة السابق ذكرها، منوها بأن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، منبها بأن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع والإنصات إليها جيدا للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.

وأكد أنه يستحب للمتوضئ ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم، فمن نام على جلسة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شعر به فوضوؤه صحيح، وبالتالي يصلي دون وضوء آخر، لافتا إلى أن النوم أثناء خطبة الجمعة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من ثوابها. 
فضل النوم على وضوء
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء قبل النوم سنة، وليس واجب، وقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وذكرت اللجنة في فتوى لها، أن من فضائل الوضوء قبل النوم أن من بات طاهرا بات معه ملك يستغفر له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره: «من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا، قال الملك : اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا».

واستدلت اللجنة أيضا بفضل الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» سنن أبي داوود.

فضل النوم على وضوء الوضوء هل النوم ينقض الوضوء دار الإفتاء

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