مستشار وزيرة الثقافة يعلن موعد انطلاق الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب

أعلن الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما عن انطلاق الدورة الخامسة لملتقي رؤية لسينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما سنويا خلال الفترة من ١ حتي ٤ نوفمبر المقبل.

ويشارك في الملتقى الافلام الروائية القصيرة والتسجيلية من انتاج ذاتي او مشاريع تخرج الجامعات والاكاديميات المصرية المختلفة ، علي ان تكون سنة الإنتاج ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

ويشمل الملتقي ٣ مسابقات وهي مسابقة الفيلم التسجيلي حتى ٣٠ ق ، مسابقة الفليم الروائي القصير حتى ١٥ ق، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى ٣٠ ق.

يذكر ان ملتقى رؤية لسينما الشباب شارك بدورته الأولي ٣٦ فيلماً قصيراً وتسجيلياً وشارك بالدورة الثانية ٣٠ فيلماً قصيراً وتسجيلياً وشارك بالدورة الثالثة ٢٤ فيلماً ، وشارك بالدورة الرابعة ٢٨ فيلماً.

وحاز على جوائز الدورة الرابعة والتي أقيمت في أغسطس ٢٠٢٢ فيلم "باب الدنيا" إخراج عبد الرحمن محمود وإنتاج هالة القوصي في فئة أفضل فيلم تسجيلي، وفيلم "ما لا نعرفه عن مريم" إخراج مراد مصطفى وإنتاج شريف البنداري في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى ٣٠ ق، وفيلم "اخر يوم" إخراج وإنتاج احمد دحروج في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى ١٥ ق.