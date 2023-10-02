عربية النواب: حديث الرئيس للمصريين نابع من قلب قائد مهموم بقضايا شعبه

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن كلمة وحديث الرئيس خلال مؤتمر حكاية وطن كان حديثًا نابعاً من القلب لزعيم عظيم مهموم بقضايا وطنه وصادق وأمين في طرح الحقائق الكاملة أمام المصريين.

وقال (أباظة) فى بيان له أصدره اليوم : إن جميع القضايا التى تناولها الرئيس فى كلمته كشفت للرأى العام المصرى والعالمى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية أصبحوا ولأول مرة فى تاريخ مصر شركاء فى الحكم وفى الحفاظ على أمن واستقرار مصر مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك يتمثل فى محورين رئيسيين هو تأكيد الرئيس حتى فى زياراته الخارجية لمختلف دول العالم أن الشعب المصرى هو بطل الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها مصر وأما المحور الثاني فيتمثل فى توافد الشعب المصرى العظيم الى مختلف مقار الشهر العقارى لدعم وتأييد ترشح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن مؤتمر حكاية وطن أفشل محاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتشويه إنجازات الدولة المصرية ، معتبراً ما تم عرضه بمثابة توثيق حقيقى لجميع الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها وبمثابة صفعة قوية على وجوه قوى الشر والظلام والإرهاب ولجميع الشائعات والأكاذيب والسموم التي يبثونها ضد الدولة المصرية.

وأشاد النائب بما قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعرضه من حقائق على الأرض بأرقام وإحصائيات وبيانات دقيقة ومحدثة موجهاً التحية والتقدير للحكومة ولجميع مؤسسات الدولة على الجهود الناجحة والإنجازات المبهرة التي حققتها مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيره.