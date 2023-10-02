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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عاملة النواب: حكاية وطن أبلغ رد ضد كل المشككين فى إنجازات الرئيس

سولاف درويش وكيل
سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، كلمة الرئيس أمام مؤتمر (حكاية وطن) والانجازات التى تم عرضها خلال المؤتمر وتابعها كل المصريين بمثابة أقوى وأبلغ رد حاسم لكل من يقومون بالتشكيك فى الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس فى جميع أنحاء البلاد.

وقالت النائبة فى بيان لها أصدرته اليوم: إن المصريين على وعى وادراك كاملين بأن الدولة المصرية كانت تعانى من مشكلات اقتصادية وأمنية متعددة وكبيرة جداً قبل ٢٠١٣ بالإضافة تهالك بينتها التحتية ونجحت القيادة السياسية الحكيمة ممثلة فى الرئيس السيسى بأحداث تغييرات جذرية فى تلك الأوضاع بتحقيق الاستقرار الأمنى في المقام الأول والذى ساعد علي تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى قام بها الرئيس في مقدمتها مشروعات الطرق والمواصلات والإسكان والكهرباء والسياحة بالإضافة إلي قطاع الزراعة والرى حيث قامت الدولة باستصلاح مساحات اراضي كبيرة ومحطات مياه وعملية تدوير مياه الصرف الزراعي.

وأكدت النائبة سولاف درويش، أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون وبلا حدود فى سياسات الرئيس الداخلية والخارجية وأكبر دليل على ذلك وقوفهم صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ولذلك هم يتوافدون على مقرات الشهر العقارى فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية لتأييد ترشح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها لمصر وشعبها.

وأكدت النائبة سولاف درويش، أن المصريين على وعى حقيقى بأن ما تواجهه البلاد حاليا من تحديات اقتصادية وارتفاع في أسعار السلع يرجع بشكل كبير إلي الأزمات العالمية وليست مصر البلد الوحيد التى تضررت ولكن كل دول العالم ، مشيدة بالحرص الكبير من الرئيسة على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وقيام الدولة بدورها الاجتماعى تجاه المواطنين وتبنى الرئيس السيسى مشروع حياة كريمة الذى غير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصرى.

الرئيس مؤتمر حكاية وطن المشروعات القومية العملاقة الانجازات مياه الصرف الزراعي

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