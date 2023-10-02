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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: مصر حريصة على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات البريطانية في استحداث برامج وتخصصات جديدة تتطلبها سوق العمل.


وقال عاشور - خلال حضوره فعاليات اللقاء الختامي لزيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر - إن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، موضحًا نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.


وأوضح عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، التي تعكس أواصر الصداقة بينهما، مثمنًا نجاح زيارة البعثة البريطانية لمصر وإبرامها العديد من مذكرات التفاهم وإجراء العديد من الزيارات الميدانية للجامعات المصرية، وفتح مجالات الاستثمار في التعليم أمام الجامعات والشركات البريطانية.


وتابع أن مصر تعد سوقًا مهمة ومتنامية لفرص التعليم الدولي في ظل توافر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أفرع للجامعات العالمية بمصر، بهدف تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب بالخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي والحصول أيضًا على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية.


وأشاد بدور المكتب الثقافي المصري بلندن في التنسيق والإعداد لزيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، وكذلك المتابعة المستمرة لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية.


ومن جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت بنتائج زيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، لافتًا إلى أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع في إتاحة التعليم العالي، ومواكبة الزيادة في عدد السكان، وذلك في إطار دعم وزير التعليم العالي لكافة خطط تطوير التعليم العالي وفتح المجال أمام الاستثمار في التعليم العالي بمصر.


وقال إن الجامعات الجديدة تُركز في برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يُلبي أولويات الدولة واحتياجاتها في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.


شهد اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة كامبريدج البريطانية؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثى والتدريب بين الجانبين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وكانتربري كرايست تشيرش؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بمجالات تدريس مناهج معتمدة من نظام جودة التعليم البريطاني بجامعة بدر، مما يتيح للخريجين الحصول على شهادة إتمام الدراسة الجامعية من جامعة كانتربري كريست تشيرش، وكذلك التعاون في مجال تدريب المعلمين وتأهيلهم للحصول على شهادة المعلم المؤهل دوليًا (IQTS) التي تمنحها الحكومة البريطانية. 


وشملت المذكرة التعاون ببرامج تنمية المجتمع وتبادل الطلاب والباحثين، بما في ذلك برامج التبادل الطلابي والمنح الدراسية والتعاون بمجال البحث العلمي، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والمشاريع البحثية المشتركة والتعاون الصناعي مع الشركات العالمية في بريطانيا.

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