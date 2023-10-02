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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصعق الكهربائي أو التهام سمكة قرش .. ترامب يختار كيفية موته

صدى البلد

في مواجهة سلسلة من التهم الجنائية، قال دونالد ترامب، يوم الأحد، أمام تجمع انتخابي في ولاية أيوا إنه يفضل الموت بالصعق الكهربائي بدلاً من أن تأكله سمكة قرش إذا وجد نفسه على متن قارب يعمل بالكهرباء يغرق بسرعة.

 

وبحسب الجارديان البريطانية، أدلى الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 بهذه التصريحات الغريبة خلال خطاب ألقاه في مجتمع أوتوما. كان يتحدث عن بطاريات القوارب التي تعمل بالطاقة الكهربائية بينما كان يروي محادثة ادعى أنه أجراها مع شركة تصنيع قوارب في ولاية كارولينا الجنوبية.

 

قال ترامب: إذا كنت جالسًا في قارب يغرق وعلى بعد 10 ياردات يوجد سمكة قرش، ولدي خيار للموت بالصعق بالكهرباء أو سمكة القرش، هل تعرف ما الذي سأتحمله؟ قال ترامب: "الصعق بالكهرباء". "سوف أتعرض للصعق بالكهرباء أفضل". 

 

ثم واصل ترامب انتقاد احتمال وجود أي تقنيات أخرى للطاقة المستدامة وادعى أنه سيلغي تفويض جو بايدن للسيارات الكهربائية في البيت الأبيض. وقال ترامب: هؤلاء الناس مجانين.

 

أثارت تصريحات ترامب سخرية خصومه السياسيين، بما في ذلك رون فيليبكوفسكي، محامي الدفاع الجنائي في فلوريدا والذي ينتقد الرئيس السابق بشكل متكرر. وأشار فيليبكوسكي إلى أن ترامب كان "يتلعثم في كلماته" عندما بدأ يتحدث عن أنه يفضل أن يتعرض للصعق بالكهرباء حتى الموت على أن تأكله سمكة قرش. 

 

قال ترامب في وقت سابق أنه "ليس من أشد المعجبين" بأسماك القرش، كما روت ستورمي دانييلز هوسه بأسماك القرش في مقابلة عام 2011. 

 

من المقرر أن يبدأ قاضٍ في الولاية، يوم الاثنين، في نيويورك، الاستماع إلى مزاعم الاحتيال داخل منظمة ترامب في محاكمة مدنية قد تشهد دفع الرئيس السابق وشركته العائلية مئات الملايين من الدولارات كتعويضات. وقد هددت القضية بالفعل بإنهاء مسيرته المهنية.

 

ومع ذلك، يتمتع ترامب بتقدم استطلاعي مهيمن على المرشحين الآخرين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024. وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن مباراة العودة الانتخابية بين بايدن وترامب العام المقبل ستكون سباقًا تنافسيًا متقاربًا.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اخبار دونالد ترامب بايدن الانتخابية

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