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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الداخلية: قدمنا ورش عمل ومحاضرات تثقيفية لتنمية الوعي لكافة فئات المجتمع

وزير الداخلية محمود
وزير الداخلية محمود توفيق

قال وزير الداخلية محمود توفيق، إن الوزارة منوط بها تنمية الوعي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات تثقيفية عن مخططات إسقاط الدول من الداخل، مشيرا إلى أنه تم دعوة كل فئات المجتمع سواء الطلبة أو العاملين بمختلف جهات الدولة.
وتطرق وزير الداخلية، إلى محور آخر لتحقيق الأمن الشامل، مؤكدا أن الأمن دائما ينظر أن هناك شيئا لا يزال يحب عمله، وهذه فلسفة للحفاظ على مستوي الأداء الأمني.

وقال  وزير الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير الدولة غير المسبوق، ومع استعادة الأمن والاستقرار أعادت وزارة الداخلية صياغة نفسها وسياستها، وتم تطوير مقدرتها لتواكب كل هذه المقدرات.

وأكد أن تطور الجريمة وتطور التكنولوجيا يفتح سقف التطور بالنسبة إلى مؤسسات الدولة كلها ومنها وزارة الداخلية.

وألمح وزير الداخلية إلى أن الرئيس السيسي وضع محاور لتطوير السياسيات والقدرة الأمنية وأولها:

-استخدام الاسلوب العلمي في وضع  السياسات وادارة العمل الامني.

- تطوير المنظومة الامنية والمناخية.

-الارتقاء بقدرات العنصر البشري.

-وتم انشاء مركز للدراسات الامنية والاستراتيجية  والذي يمثل أحدث المراكز التكنولوجية الموجودة على المستوي الدولى المعني بنفس هذه الاختصاصات ومربوط بشبكة مؤمنة بغرف عمليات وادراة الازمات لكافة مديريات الأمن لجمع معلومات ووضع صورة متكاملة من مختلف محافظات مصر.

مستوي الأداء الأمني وزارة الداخلية محمود توفيق استعادة الأمن تطوير السياسيات القدرة الأمنية

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